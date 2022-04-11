Эксперт рассказала, какой курс доллара выгоднее для российской экономики

Доллар на открытии торгов значительно вырос. Он уже дороже 80 рублей. Профессор департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета Светлана Криворучко рассказала, в чем причины резкого подорожания иностранной валюты, ведь до этого курс доллара снижался.

Также она объяснила, какой курс доллара выгоднее для российской экономики. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.