Эксперт прокомментировал новый логотип McDonald’s

Компания McDonald’s держит интригу с новым названием, хотя до открытия осталось два дня. Приложение McDonald’s переименовали в "Мой бургер", однако в компании пояснили, что это временная мера. На картах "Яндекса" некоторые точки называются "Мак", но и это не финальный вариант.

До этого пользователи в Сети резко прокомментировали новый логотип сети ресторанов McDonald’s – две картошки фри и бургер на зеленом фоне. Генеральный директор брендингового агентства Денис Шлесберг оценил данное решение компании. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

