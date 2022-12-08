Мандарины из Южной Кореи и ЮАР появятся в российских магазинах

К концу 2022 года на прилавках российских магазинах появятся мандарины Южной Кореи и ЮАР. У традиционных поставщиков – Египта, Турции и Марокко – в этом сезон неурожай. Закупки фруктов из этих стран уже снизили на 13%.

Тем временем в Минсельхозе сообщили, что сокращения импорта мандаринов на российском рынке не ожидается. Снижение объемов их импорта из ряда стран компенсируется увеличением поставок из других государств. Об этом также сообщили представители крупных российских магазинов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.