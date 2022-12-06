12:30Безопасность
Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности страны
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совбеза России на тему обеспечения внутренней безопасности государства. Об этом сообщает ТАСС.
"В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности государства", – заявил глава государства.
Уточняется, что плановую встречу организовали в закрытом формате без представителей СМИ.
Ранее помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко рассказал, что глава Минобороны России Сергей Шойгу и глава МО Белоруссии Виктор Хренин подписали протокол о совместном обеспечении безопасности регионов в военной области.
В рамках переговоров руководители ведомств обсудили способы двустороннего сотрудничества в военной отрасли.
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