Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности страны

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совбеза России на тему обеспечения внутренней безопасности государства. Об этом сообщает ТАСС.

"В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности государства", – заявил глава государства.

Уточняется, что плановую встречу организовали в закрытом формате без представителей СМИ.

Ранее помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко рассказал, что глава Минобороны России Сергей Шойгу и глава МО Белоруссии Виктор Хренин подписали протокол о совместном обеспечении безопасности регионов в военной области.

В рамках переговоров руководители ведомств обсудили способы двустороннего сотрудничества в военной отрасли.

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