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Конфликтный потенциал в мире, а именно в СНГ, все еще достаточно высок. С таким мнением выступил Владимир Путин на 51-м заседании с руководителями спецслужб и силовых ведомств государств СНГ.

По его словам, риски столкновения все еще достаточно высоки и на региональном уровне. Путин подчеркнул, что сейчас появляются новые вызовы для общей безопасности. Прежде всего это следствие слишком быстрого обострения глобального геополитического противостояния, уточнил он.

Путин заявил, что на территории СНГ не прекращаются попытки организации сценариев для проведения цветных революций. Также там продолжают разжигать конфликты, считает глава государства.

В ходе собрания российский лидер также подчеркнул, что Соединенные Штаты пользуются Украиной как тараном против РФ. Глава государства добавил, что украинскую территорию превратили в полигон для разработок биологических экспериментов.

Сейчас же, отметил Путин, Украину накачивают оружием.

Кроме того, он рассказал, что некоторые страны пользуются тактикой шантажа, давления и прямого запугивания на территории СНГ.

Мир становится многополярным, но ряд государств стараются сохранить свою шаткую гегемонию, задействовать политические, экономические, информационные и иные методы, заключил Путин.

Путин заявил, что США используют Украину как таран против РФ

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