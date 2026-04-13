13 апреля, 14:59

Стая собак напала на пятилетнюю девочку в Красноярском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В поселке Диксон Красноярского края стая бездомных собак напала на пятилетнюю девочку. Ребенок получил серьезные травмы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на региональную прокуратуру.

Предварительно установлено, что отец привел дочь на детскую площадку и на несколько минут отлучился в магазин. За это время на девочку напали бродячие собаки. На помощь пришел местный житель. Он отогнал собак.

Первую помощь ребенку оказали в амбулатории, после чего санитарной авиацией доставили в межрайонную больницу.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Ведомство оценит действия должностных лиц и контролирующих органов. Отмечается, что еще в 2024 году суд обязал местные власти организовать отлов бездомных животных, однако решение исполнено не было.

Отец пострадавшей рассказал RT, что в момент нападения находился с другой стороны здания и не видел произошедшего. Местный житель, пришедший на помощь, отнес ребенка в расположенную рядом часть МЧС, откуда отцу позвонили сотрудники.

"Я прибежал – она плачет, вся в крови. Вместе с ней поехал в больницу", – рассказал мужчина, уточнив, что девочка играла с друзьями на площадке за домом.

Он добавил, что стаи собак в поселке существуют уже много лет. Ранее это были охотничьи псы, однако после оттока населения животные остались без присмотра и начали проявлять агрессию. По его словам, подобные случаи происходили и раньше.

Сейчас девочка находится под наблюдением врачей. Ей наложили швы, она спит и играет, однако после выписки родители планируют обратиться к психологу из-за пережитого стресса.

Ранее три добермана напали на молодую женщину во Владивостоке. Она гуляла со своим цвергпинчером и говорила с матерью по телефону, когда к ней подбежали собаки. Доберманы были не на поводках и без намордников. У пострадавшей осталась рваная рана на ноге.

