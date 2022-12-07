13:56Политика
РФ представит реакцию на введение потолка цен на нефть в документальном виде – Песков
Фото: kremlin.ru
Москва представит свою реакцию на введение потолка цен на поставки нефти из РФ в документальном виде по итогам подробного анализа этой ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время уполномоченные ведомства ведут соответствующую аналитическую работу и ее согласование.
"После того как будет принято окончательное решение, оно будет документально сформулировано", – пояснил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что в России рассматривают разные варианты ответа на потолок цен на нефть, который был недавно введен Евросоюзом.
Решение стран G7, ЕС и Австралии о ценовом потолке на российскую нефть начало действовать 5 декабря. Таким образом, запрещается перевозка и страхование топлива из РФ по цене выше 60 долларов за баррель и минимум на 5% ниже рыночной стоимости.
Кремль готовит ответ на введение ЕС потолка цен на российскую нефть – Песков
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