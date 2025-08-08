Эксперт рассказал о ситуации на рынках на фоне истекающего дедлайна Трампа по Украине

В пятницу, 8 августа, истекает 10-дневный дедлайн, который президент США Дональд Трамп отвел России для решения украинского вопроса. На фоне этого ситуация с курсом доллара остается неизменной. Американская валюта зафиксировалась на отметке в 79,59 рубля.

О том, какая ситуация сложилась на фондовом рынке и как ведут себя инвесторы, в эфире телеканала Москва 24 рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.