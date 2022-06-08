Москвичам рассказали, сколько стоят огурцы

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести огурцы можно на Москворецком рынке. Туда везут овощи из Московской, Рязанской, Ростовской областей, а также из Азербайджана.

Цены на огурцы отличаются в зависимости от производителя. Так, овощи из Московской области могут стоить от 50 до 150 рублей за килограмм. Рязанские начинаются от 100 рублей. В два с половиной раза дороже будут стоить огурцы из Ростовской области – 250 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.