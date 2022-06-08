В Кремле прокомментировали возможность поставок российского зерна на международные рынки

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Для экспорта российского зерна на международные рынки необходимо снять введенные в отношении России санкции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете заявление президента Путина, который сказал, что для того, чтобы российские объемы зерна все-таки были поставлены на международные рынки, нужно менять соответствующие санкции, которые наложены – прямые, косвенные, санкции, связанные со страхованием судов, с невозможностью захода в порты европейские судов, которые везут это зерно", – цитирует его РИА Новости.

По словам Пескова, предметных разговоров по данному вопросу в настоящее время не ведется.

Он также добавил, что Россия ведет переговоры с Турцией по украинскому аспекту, в том числе и по вопросу украинского зерна. "А что касается остальных направлений – это тема трейдеров", – отметил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин назвал блефом заявления, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно. Он отметил, что Россия не препятствует этому. Москва гарантирует мирный проход судов с зерном Украины после разминирования портов. Путин напомнил, что подходы заминировали киевские власти, а не РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

