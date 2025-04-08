ФАС предупредила об ответственности за повышение цен на продукты перед Пасхой

Владельцев продуктовых магазинов предупредили об ответственности за необоснованное повышение цен. С соответствующим заявлением выступили представители Федеральной антимонопольной службы.

В ведомстве отметили, что с приближением праздника Пасхи резко дорожают куриные яйца, кондитерские изделия и сливочное масло. ФАС порекомендовало торговым сетям придерживаться антимонопольного законодательства.

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