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08 апреля, 07:45

Экономика

ФАС предупредила об ответственности за повышение цен на продукты перед Пасхой

ФАС предупредила об ответственности за повышение цен на продукты перед Пасхой

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Владельцев продуктовых магазинов предупредили об ответственности за необоснованное повышение цен. С соответствующим заявлением выступили представители Федеральной антимонопольной службы.

В ведомстве отметили, что с приближением праздника Пасхи резко дорожают куриные яйца, кондитерские изделия и сливочное масло. ФАС порекомендовало торговым сетям придерживаться антимонопольного законодательства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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