Эксперты рассказали, от чего зависит цена товаров на маркетплейсах для разных покупателей

Постоянные пользователи торговых онлайн-площадок все чаще стали отмечать существенное различие цен на одни и те же товары. Представители маркетплейсов заявили, что за ценообразование отвечают только продавцы.

Эксперт по электронике Эльдар Муртазин сообщил, что новый пользователь получает, как правило, цену ниже, чем пользователь лояльный, который часто покупает товары.

Представитель одного из маркетплейсов Дмитрий Борщевский отметил, что продавец может в любой момент снизить или повысить цену исходя из рыночной ситуации, изменения собственных затрат и иных факторов, которые могут повлиять на ценообразование.

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