Клиенты столкнулись с проблемой приема новых пятитысячных купюр

В банкоматах по всей России обновляют программное обеспечение для работы с новыми купюрами, включая пятитысячную банкноту последнего образца. Однако клиенты столкнулись с проблемами – часть устройств, особенно произведенных иностранными вендорами, временно не принимают такие деньги.

Как сообщили в Сбербанке, в столичном регионе все устройства уже адаптированы и принимают новые купюры. По стране обновление завершено на 99% банкоматов, а оставшиеся 1%, принадлежащие западным производителям, планируется вывести из эксплуатации до конца года.

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