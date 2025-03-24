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24 марта, 17:30

Экономика

Клиенты столкнулись с проблемой приема новых пятитысячных купюр

Клиенты столкнулись с проблемой приема новых пятитысячных купюр

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В банкоматах по всей России обновляют программное обеспечение для работы с новыми купюрами, включая пятитысячную банкноту последнего образца. Однако клиенты столкнулись с проблемами – часть устройств, особенно произведенных иностранными вендорами, временно не принимают такие деньги.

Как сообщили в Сбербанке, в столичном регионе все устройства уже адаптированы и принимают новые купюры. По стране обновление завершено на 99% банкоматов, а оставшиеся 1%, принадлежащие западным производителям, планируется вывести из эксплуатации до конца года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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