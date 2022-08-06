ЦБ может снова запретить россиянам снимать наличную валюту со счетов

Центробанк может снова запретить россиянам снимать наличную валюту со счетов. В экономическом блоке правительства намерены таким образом уменьшить количество долларов и евро в экономике.

Стоит ли прямо сейчас делать запасы иностранных денег? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.