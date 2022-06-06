Арабика в России может смениться робустой

Россиянам, возможно, придется поменять свои кофейные предпочтения, говорят эксперты. Из-за санкций вместо арабики в магазинах и кофейнях может появиться робуста. При этом цены снова ползут вверх.

О том, заметят ли гурманы изменение вкуса и до какого предела будет дорожать кофе, – в эфире телеканала Москва 24.