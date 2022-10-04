Компания Samsung продолжила нанимать новых сотрудников в РФ

Samsung нанимает бывших сотрудников ушедшей компании Electrolux. Южнокорейская компания до сих пор официально не вернулась на российский рынок, но активно к этому готовится.

Каким образом производителям удается снова вернутся в Россию и не подпасть под западные санкции? И кто еще готовится вернуться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.