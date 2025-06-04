Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 08:00

Экономика

Виртуальные предметы из Counter-Strike оказались доходнее биткоина и золота

Виртуальные предметы из Counter-Strike оказались доходнее биткоина и золота

В России могут разрешить оформление сделок с недвижимостью через биометрию

Количество судов на Москве-реке увеличилось на 6,5% с начала летней навигации

Россияне стали чаще брать кредиты под залог недвижимости

Число самозанятых в Москве превысило 2 миллиона

Россия стала одним из мировых лидеров по развитию франшиз

Стрит-ретейл в Москве поменялся после ухода иностранных брендов

Банк России примет решение по ключевой ставке 6 июня

Новости Москвы: к летнему сезону подготовили 3 800 пригородных вагонов

Эксперт прокомментировал ситуацию на фондовом рынке после переговоров РФ и Украины

Инвестиции в виртуальные предметы из игры Counter-Strike могут приносить доход больше, чем вложения в золото или биткоин. Такой вывод сделали эксперты после анализа рынка игровых скинов. Средняя доходность составила более 41% годовых.

Некоторые предметы выросли в цене в десятки раз. Например, кейсы, купленные за 50 рублей, теперь стоят до 600. Но аналитики предупреждают: без понимания игрового рынка легко потерять деньги. Кроме того, существует риск взлома аккаунтов и потери цифровых активов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикатехнологиивидеоЕгор БедуляДарья КрамароваВладимир Дементьев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика