Виртуальные предметы из Counter-Strike оказались доходнее биткоина и золота

Инвестиции в виртуальные предметы из игры Counter-Strike могут приносить доход больше, чем вложения в золото или биткоин. Такой вывод сделали эксперты после анализа рынка игровых скинов. Средняя доходность составила более 41% годовых.

Некоторые предметы выросли в цене в десятки раз. Например, кейсы, купленные за 50 рублей, теперь стоят до 600. Но аналитики предупреждают: без понимания игрового рынка легко потерять деньги. Кроме того, существует риск взлома аккаунтов и потери цифровых активов.

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