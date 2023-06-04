"Зеленые" облигации Москвы стали доступны населению для покупки

Москвичи теперь могут инвестировать в экологические проекты столицы. В продажу поступили "зеленые" облигации Москвы, их может приобрести любой желающий.

Ценные бумаги будут торговаться на бирже, что позволяет защитить их от рисков на рынке, цена облигаций будет стабильна, как и ставка купонного дохода, равная 8,5% годовых. Доход по купонам будет приходить гражданам каждый квартал, всего в системе предусмотрено восемь купонных периодов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.