Эксперты оценили перспективы рубля в 2023 году

Рублю удалось достойно перенести беспрецедентные санкции Запада. Более того, российская валюта смогла сильно укрепиться в прошлом году. Настолько, что даже несмотря на незначительное проседание в декабре, обменный курс оставался все в том же диапазоне, который сложился в конце мая прошлого года.

Что ждет рубль в 2023-ем? По мнению экономистов, курс останется в диапазоне от 65 до 70 рублей за доллар с вероятностью движения на 5 рублей вверх или вниз от этих границ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.