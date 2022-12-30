Налог со вкладов впервые начислят по итогам 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Налог со вкладов впервые будет начислен по итогам следующего года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на министерство финансов РФ.

Речь идет о всех видах вкладов, исключая эскроу-счета и вклады со ставкой не выше 1%. Уточняется, что произвести оплату по налоговым обязательствам необходимо будет до декабря 2024 года.

В ведомстве обратили внимание на то, что изменился порядок расчета максимального необлагаемого налогом процентного дохода. Теперь он будет определяться следующим образом: один миллион рублей умножить на максимальный уровень ключевой ставки в 2023 году.

В свою очередь, глава центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров объяснил, если гражданин открыл вклад под 15% в марте этого года, положив 700 тысяч рублей, то он получит доход 105 тысяч рублей через год.

Если максимальный размер ключевой ставки в следующем году составит 7,5%, то необлагаемая налогом сумма будет равна 75 тысяч рублей. Тогда он должен будет заплатить 13% с дохода в 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Мосгордума приняла закон, предусматривающий введение новой льготы. Она снижает налог на имущество физических лиц в три раза с нежилых объектов, не использующиеся в торгово-офисной деятельности.

Уточняется, что собственник нежилого объекта может обратиться за повторным обследованием в Межведомственную комиссию, если для помещения была установлена ставка налога на имущество физлиц в 1,5%. Это необходимо сделать до 31 марта того года, за который рассчитывается налог.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!