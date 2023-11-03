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03 ноября, 07:45

Экономика

Карты UnionPay "Русского стандарта" перестанут работать за рубежом с 3 ноября

Карты UnionPay "Русского стандарта" перестанут работать за рубежом с 3 ноября

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Карты UnionPay подпавшего под санкции Соединенных Штатов банка "Русский стандарт" перестанут работать за рубежом с 3 ноября. Об этом предупредили СМИ со ссылкой на пресс-службу банка.

Там рекомендовали своим клиентам за границей снять наличные с карт. Это связано с тем, что США накануне расширили санкционный список. В него, кроме "Русского стандарта", попали еще несколько кредитных организаций. В Москве, как и на территории всей России, карты UnionPay продолжат работать.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Санкции
экономикавидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
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