Карты UnionPay "Русского стандарта" перестанут работать за рубежом с 3 ноября

Карты UnionPay подпавшего под санкции Соединенных Штатов банка "Русский стандарт" перестанут работать за рубежом с 3 ноября. Об этом предупредили СМИ со ссылкой на пресс-службу банка.

Там рекомендовали своим клиентам за границей снять наличные с карт. Это связано с тем, что США накануне расширили санкционный список. В него, кроме "Русского стандарта", попали еще несколько кредитных организаций. В Москве, как и на территории всей России, карты UnionPay продолжат работать.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.