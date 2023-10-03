ФАС проверит обоснованность повышения цен на куриное мясо. По данным аналитиков, в этом году оно дорожало из месяца в месяц.

К лету средний ценник почти достиг 200 рублей за килограмм. По данным единой межведомственной информационно-статистической системы, это исторический рекорд.

Теперь у тройки крупнейших производителей проанализируют динамику ценообразования. Если всплывут факты злоупотребления, компаниям могут выписать крупные штрафы.

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