03 сентября, 11:30

Экономика

Центробанк РФ спрогнозировал снижение ключевой ставки до 13%

Центробанк РФ спрогнозировал снижение ключевой ставки до 13%

Новости регионов: более чем 100 мероприятий вошли в программу ВЭФ-2025

Новости регионов: ВЭФ-2025 стартовал во Владивостоке

Россиянам могут начать гарантировать рабочие места в ключевых отраслях

"Новости дня": в Алтуфьевском районе открылся проект для детей "Теремок"

Россияне положили на брокерские счета почти 600 млрд рублей

Стоимость золота достигла исторического максимума

Просрочка россиян по кредитам достигла 1,5 трлн рублей

Собянин: проект "Сделано в Москве" уже три года помогает столичному бизнесу

Эксперт рассказал, будет ли девальвироваться рубль

Центробанк опубликовал четыре возможных сценария развития российской экономики, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков.

В числе главных – прогнозы по инфляции и ключевой ставке. По "базовому" сценарию годовая инфляция составит 4%, а ключевая ставка – 13%. В ЦБ предположили и самый наихудший, "рисковый", вариант, при котором инфляция будет 10–12%, а ключевая ставка – в районе 16–18%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

