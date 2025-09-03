Центробанк РФ спрогнозировал снижение ключевой ставки до 13%

Центробанк опубликовал четыре возможных сценария развития российской экономики, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков.

В числе главных – прогнозы по инфляции и ключевой ставке. По "базовому" сценарию годовая инфляция составит 4%, а ключевая ставка – 13%. В ЦБ предположили и самый наихудший, "рисковый", вариант, при котором инфляция будет 10–12%, а ключевая ставка – в районе 16–18%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.