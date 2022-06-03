Продукцию для новых McDonald's будут поставлять производители из Подмосковья

Бывшие рестораны McDonald's будут называться "Доминис". Об этом Москве 24 рассказал источник в компании.

Продукцию для ресторанов будут поставлять производители из Подмосковья. Они уже подписали контракты. Мясо, сыр, молочные смеси и овощи – все это будут доставлять из области. Даже одноразовая посуда и упаковка будут из Ивантеевки.

Первые точки видоизмененного McDonald's, в том числе и на "Пушкинской", откроются уже 12 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.