Спрос на жилье в новостройках снизился в Москве

Первичный рынок жилой недвижимости теряет клиентов в Москве. В феврале число желающих взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке сократилось вдвое по сравнению с январем, который и так был коротким из-за новогодних праздников.

Главная причина падения спроса – новые правила выдачи "Семейной ипотеки". С 1 февраля можно оформить только один льготный займ на семью, супруги теперь обязаны выступать созаемщиками.

