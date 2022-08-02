В столичных банках заявили о невозможности снять средства с валютных счетов

Снять евро или доллары с валютного счета в столичных банках не получится. Все из-за того, что Центробанк продлил запрет на снятие наличной валюты, поступившей на счет после 9 марта.

При этом граждане могут снять средства, которые находились на счетах до 9 марта 2022 года. При этом получить они могут не более 10 000 долларов или их эквивалент в евро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

