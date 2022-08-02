Магазины H&M открыли в Москве

Магазины H&M открыли в торговых центрах "Метрополис" и "Авиапарк" в Москве. Там началась прощальная распродажа.

С самого утра в "Метрополисе" дежурили десятки человек. При этом магазины должны были открыться 1 августа, однако этого так и не произошло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

