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Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о возобновлении работы завода немецкого производителя шин и автозапчастей Continental, расположенного в регионе.

"Завод "Continental Калуга" 1 августа возобновляет работу! Предприятие выпускает широкий ассортимент автомобильных шин", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что на заводе в настоящий момент ведутся перестройка логистических цепочек и поиск новых поставщиков.

В марте Continental объявил о приостановке производства и бизнеса в России. В частности, производство шин и комплектующих остановлено на заводе в Калуге. В компании подчеркнули, что решение вступает в силу немедленно.

В апреле стало известно, что немецкий производитель шин и автозапчастей Continental принял решение возобновить производство на своем заводе в Калуге. Компания пошла на такой шаг из-за обязанностей перед российскими сотрудниками.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

