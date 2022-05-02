Ассортимент колбас и сосисок в России может сократиться из-за дефицита оболочек

Ассортимент колбас и сосисок в России может сократиться, сообщают СМИ. Причиной дефицита может стать запрет поставки оболочек для мясной продукции, который Евросоюз планирует ввести с 10 июля.

Участники рынка уже планируют переход на отечественные варианты. Успеют ли к лету заместить импорт? И как все это скажется на наличии колбас в магазинах? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.