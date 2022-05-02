Ассортимент колбас и сосисок в России может сократиться, сообщают СМИ. Дело в том, что Евросоюз собирается с 10 июля запретить поставки оболочек для мясной продукции. Участники рынка признают проблему, но говорят, что переход на отечественные варианты уже начался.

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