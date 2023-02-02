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Экономика

Названа средняя стоимость букета роз в столице ко Дню святого Валентина

Названа средняя стоимость букета роз в столице ко Дню святого Валентина

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Средняя стоимость букета роз в столице ко Дню святого Валентина составит примерно полторы тысячи рублей. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на ассоциацию российских флористов.

Как отметили московские флористы, расчет сделали следующим образом: если одна роза стоит около 200 рублей, то букет из пяти цветов с дополнительно украшенными веточками в красивой упаковке обойдется в среднюю сумму по столице. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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