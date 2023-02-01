Состояние богатейших россиян выросло более чем на 16 млрд долларов с начала года

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Агентство Bloomberg представило рейтинг "Индекс миллиардеров", в котором приводятся данные по состоянию богатейших бизнесменов России. Об этом сообщает ТАСС.

Наибольшую прибыль аналитики зафиксировали у главы и основного владельца "Лукойла" Вагита Алекперова. С начала 2023 года он заработал 2,5 миллиарда долларов, что позволило увеличить его общее состояние до 17,9 миллиарда.

Состояние основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова увеличилось до 20,2 миллиарда долларов (плюс 1,54 миллиарда с начала года), а главы "Новатэка" Леонида Михельсона – до 12,7 миллиарда (плюс 1,12 миллиарда).

Вместе с тем в рейтинге приводятся и примеры уменьшения состояния богатейших людей РФ. Так, бывший бенефициар "Еврохима" Андрей Мельниченко потерял 443 миллиона долларов в свете того, что был включен в европейские санкционные списки и вышел из совета директоров и бенефициаров компании.

В начале января российский Forbes составил рейтинг самых обедневших российских миллиардеров в 2022 году. Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, по версии издания, потерял 11 миллиардов долларов и теперь якобы располагает состоянием в 18,4 миллиарда долларов.

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