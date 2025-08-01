01 августа, 08:45Экономика
Столичные рестораторы почти полностью перешли на российские продукты
Столичные рестораторы почти полностью перешли на российские продукты. Вместо фарерского лосося они подают гостям мурманский аналог. Дальневосточные устрицы заменили французские.
По словам владельцев заведений, преимуществом перехода от импортной продукции к отечественной являются независимость от санкций, сложной логистики, которая свойственна поставкам из других стран, и курса доллара.
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