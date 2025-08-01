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01 августа, 08:45

Экономика

Столичные рестораторы почти полностью перешли на российские продукты

Столичные рестораторы почти полностью перешли на российские продукты

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Столичные рестораторы почти полностью перешли на российские продукты. Вместо фарерского лосося они подают гостям мурманский аналог. Дальневосточные устрицы заменили французские.

По словам владельцев заведений, преимуществом перехода от импортной продукции к отечественной являются независимость от санкций, сложной логистики, которая свойственна поставкам из других стран, и курса доллара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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