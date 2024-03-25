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25 марта, 13:45

Экология

Московским дачникам напомнили о лицензировании водозаборных скважин

Московским дачникам напомнили о лицензировании водозаборных скважин

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В столичном департаменте природопользования напомнили владельцам дачных участков о необходимости лицензировать водозаборные скважины. Чтобы убедиться, что добыча природных ресурсов не нарушает закон, москвичам необходимо проверить документы в своем СНТ. Тем, у кого лицензии нет, может грозить штраф.

Документ гарантирует, что используемая вода не содержит примесей и позволяет снизить нагрузку на окружающую среду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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