Московским дачникам напомнили о лицензировании водозаборных скважин

В столичном департаменте природопользования напомнили владельцам дачных участков о необходимости лицензировать водозаборные скважины. Чтобы убедиться, что добыча природных ресурсов не нарушает закон, москвичам необходимо проверить документы в своем СНТ. Тем, у кого лицензии нет, может грозить штраф.

Документ гарантирует, что используемая вода не содержит примесей и позволяет снизить нагрузку на окружающую среду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.