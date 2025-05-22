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22 мая, 07:00

Экология

Новости регионов: 51 сочинский пляж получил наивысшую отметку "Синий флаг"

Новости регионов: 51 сочинский пляж получил наивысшую отметку "Синий флаг"

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67 пляжей Сочи успешно прошли проверку качества перед стартом летнего сезона. Наивысшую отметку "Синий флаг" присвоили 51 пляжу – это на 9 больше, чем в 2024 году. Купаться в городе-курорте разрешат с 1 июня. К этому времени там завершат благоустройство территорий и откроют 180 пляжей.

Между тем в небе над Брянской и Курской областями заметили яркий световой столб. По словам метеорологов, такое довольно редкое природное явление возникает за счет отражения солнечного света от мельчайших ледяных кристаллов в воздухе. Они образуются в перистых или слоисто-перистых облаках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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