Новости регионов: загрязнение на месте ЧП на Кубани превысило норму в 260 раз

В 260 раз превысила норму концентрация загрязняющих веществ на месте крушения сухогруза на Кубани. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. Судно в результате шторма переломилось пополам. Все члены экипажа были обнаружены, один из них погиб. На борту сухогруза также находилось 7,5 тонны дизельного топлива. После аварии на поверхности воды появилась нефтяная пленка площадью около 300 квадратных метров. Пятно обработали биосорбентами. Последний осмотр места происшествия показал, что загрязненный участок сократился до 100 метров и вытянулся в сторону берега.

В Волгоградской области загорелся бензовоз. Он вспыхнул после того, как столкнулся с другим автомобилем. Бензин разлился по проезжей части, тут же появилось пламя. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Пожар потушили, но движение транспорта на этом участке еще долго было затруднено.

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