Прокуратура проверит сообщения о разливе нефтепродуктов в бухте Новик во Владивостоке

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российская прокуратура проверит сообщения о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик на острове Русском во Владивостоке. Об этом информирует Амурская бассейновая природоохранная прокуратура на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"По поручению исполняющего обязанности Амурского бассейнового природоохранного прокурора на основании публикаций в СМИ о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик в Приморском крае организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", – заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что на территории акватории Таманского залива в Краснодарском крае произошел разлив мазута.

На место происшествия направили экстренные службы, были выставлены боновые заграждения. Также на территорию разлива отправилась команда Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона. В общей сложности к устранению последствий привлекли 24 человека и 7 единиц техники.

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