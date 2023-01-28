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"Мой район. Навигатор": на станции метро "Университет Дружбы народов" началась отделка

"Мой район. Навигатор": на станции метро "Университет Дружбы народов" началась отделка

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На станции метро "Университет Дружбы народов" началась отделка. Эту платформу Троицкой линии называют самой молодежной в столичной подземке.

Рядом с ней находится университет, поэтому на стенах станции запечатлят студенческую жизнь. А на потолке будут кессоны – это небольшие квадратные углубления, которые покрасят в салатовый и голубой цвет. Метростроевцы работают круглосуточно, на станции трудятся больше 100 человек.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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