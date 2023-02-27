27 февраля, 22:15Происшествия
Китайские журналисты восстановили хронологию событий при диверсиях на "Северных потоках"
Китайские журналисты полностью восстановили хронологию событий до и после диверсии на "Северных потоках". Видеоролик появился в Сети.
Там говорится о событиях, которые предшествовали взрывам – в том числе, вспомнили про угрозы Байдена, который в одном из своих заявлений до событий на Украине, говорил, что "Северный поток" перестанет существовать. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".