"Московский патруль": полиция задержала ограбившую посетительницу магазина

Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

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17 февраля, 21:30

Происшествия

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Шоппинг в магазине эконом-класса дорого обошелся жительнице подмосковного Ногинска. Девушка стала жертвой так называемой карманницы. Вероятную воровку удалось задержать полицейским.

Пока покупательница ждала своей очереди возле кассы, к ней подошла злоумышленница, закрыла руку книжкой и вытащила из кармана телефон стоимостью 89 тысяч рублей, а затем скрылась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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