"Московский патруль": полиция задержала ограбившую посетительницу магазина

Шоппинг в магазине эконом-класса дорого обошелся жительнице подмосковного Ногинска. Девушка стала жертвой так называемой карманницы. Вероятную воровку удалось задержать полицейским.

Пока покупательница ждала своей очереди возле кассы, к ней подошла злоумышленница, закрыла руку книжкой и вытащила из кармана телефон стоимостью 89 тысяч рублей, а затем скрылась.

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