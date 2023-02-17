17 февраля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полиция задержала ограбившую посетительницу магазина
Шоппинг в магазине эконом-класса дорого обошелся жительнице подмосковного Ногинска. Девушка стала жертвой так называемой карманницы. Вероятную воровку удалось задержать полицейским.
Пока покупательница ждала своей очереди возле кассы, к ней подошла злоумышленница, закрыла руку книжкой и вытащила из кармана телефон стоимостью 89 тысяч рублей, а затем скрылась.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль