"Московский патруль": в столице ликвидировали две нарколаборатории

В столице и Подмосковье полицейские ликвидировали сразу две нарколаборатории

В полицию обратились жильцы дома, расположенного на Волжском бульваре. По их словам, из окна одной из квартир шел дым. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. На месте выяснилось, что очага возгорания в помещении нет, а из окна идет пар.

В квартире сотрудники обнаружили настоящую криминальную теплицу.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.