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27 февраля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержана воровка, выдававшая себя за гадалку

"Московский патруль": в Москве задержана воровка, выдававшая себя за гадалку

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Запугала порчей, а потом ограбила! В Москве полицейские задержали воровку, которая выдавала себя за гадалку.

Следователи установили, что злоумышленница позвонила через домофон в квартиру пенсионерки на востоке столицы и попросила стакан воды. Добрая старушка пустила незнакомку в дом, после чего та сообщила ей о страшную новость о "проклятии".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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