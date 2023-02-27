"Московский патруль": в Москве задержана воровка, выдававшая себя за гадалку

Запугала порчей, а потом ограбила! В Москве полицейские задержали воровку, которая выдавала себя за гадалку.

Следователи установили, что злоумышленница позвонила через домофон в квартиру пенсионерки на востоке столицы и попросила стакан воды. Добрая старушка пустила незнакомку в дом, после чего та сообщила ей о страшную новость о "проклятии".

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