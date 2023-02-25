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Происшествия

"Рейд 112": ограбление табачного магазина и пожар из-за стиральной машины

"Рейд 112": ограбление табачного магазина и пожар из-за стиральной машины

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Во дворе дома 18 на улице Генерала Дорохова произошел конфликт, в ходе которого один из участников нанес оппоненту удар ножом. На место выезжали экипажи полиции и скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали. Сотрудники ОВД опросили очевидцев драки и осмотрели место происшествия в поисках орудия преступления. Позже нападавшего нашли и задержали.

Магазин электронных сигарет ограбили на Нахимовском проспекте. Кражу заметил охранник, пропали жидкости для вейпов, а также деньги из кассы и компьютер. Общий ущерб составил более 1 миллиона рублей. Прибывшая на место следственно-оперативная группа не обнаружила следов взлома.

Пожар произошел в доме 3/1 в Спасопесковском переулке. В одной из квартир загорелась стиральная машина. Это произошло, пока хозяйка квартиры была на почте. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Жильцов подъезда эвакуировали, а возгорание оперативно потушили.

Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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