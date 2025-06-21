21 июня, 16:15Город
Проект "Лето в Москве" приготовил развлекательную программу на выходные
Площадки фестиваля "Лето в Москве" предлагают массу вариантов досуга. Например, семьи с детьми могут интересно провести время на тематических мастер-классах в фестивальных точках.
Вдобавок к этому, любителей активного отдыха ждут в локациях проекта "Спортивные выходные". Там проводят бесплатные занятия по четырем направлениям: функциональная тренировка, танцы, йога и растяжка.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.