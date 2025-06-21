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Новости

21 июня, 16:15

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Проект "Лето в Москве" приготовил развлекательную программу на выходные

Проект "Лето в Москве" приготовил развлекательную программу на выходные

Мероприятия для гостей любого возраста подготовили на площадках "Лета в Москве"

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Как пройдут выходные на площадках проекта "Лето в Москве"

Жителям и гостям столицы рассказали о вариантах досуга в рамках проекта "Лето в Москве"

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"Сити": культурная афиша на весенние каникулы в Москве

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Площадки фестиваля "Лето в Москве" предлагают массу вариантов досуга. Например, семьи с детьми могут интересно провести время на тематических мастер-классах в фестивальных точках.

Вдобавок к этому, любителей активного отдыха ждут в локациях проекта "Спортивные выходные". Там проводят бесплатные занятия по четырем направлениям: функциональная тренировка, танцы, йога и растяжка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
досуггородвидеоНаталия Шкода

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