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Новости

26 января, 18:30

Политика

Новости часа: лифты Otis в России будут выпускать под новым брендом

Новости часа: лифты Otis в России будут выпускать под новым брендом

Магазин Reebok откроется в аутлете Шереметьево

"Актуальный репортаж": компания Decathlon решила продать бизнес в России

Основной поставщик терминалов для приема карт может уйти из РФ – СМИ

Лифты Otis будут выпускать в РФ под брендом "Метеор"

Французский производитель электрооборудования Legrand покинет рынок РФ

Новые владельцы сети ресторанов начали менять вывески KFC на Rostic’s в Москве

Столичные вывески KFC начали менять на Rostic's

В Москве начали менять вывески ресторанов KFC на Rostic’s

Новости часа: Песков оценил идею расширить льготы мобилизованных на участников ЧВК

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Лифты Otis в России будут выпускать под новым брендом "Метеор". Об этом рассказал гендиректор компании Игорь Майоров.

Сопредседатель фракции "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин отправился добровольцем в составе Росгвардии в зону СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь.

Мэр Парижа Анн Идальго выступила за участие россиян в Олимпиаде 2024 года. По ее словам, они могут выступить под нейтральным флагом.

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