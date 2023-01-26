Новости часа: лифты Otis в России будут выпускать под новым брендом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Лифты Otis в России будут выпускать под новым брендом "Метеор". Об этом рассказал гендиректор компании Игорь Майоров.

Сопредседатель фракции "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин отправился добровольцем в составе Росгвардии в зону СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь.

Мэр Парижа Анн Идальго выступила за участие россиян в Олимпиаде 2024 года. По ее словам, они могут выступить под нейтральным флагом.