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Экономика

"Актуальный репортаж": спрос на открытие грузинских ресторанов вырос на 30%

"Актуальный репортаж": спрос на открытие грузинских ресторанов вырос на 30%

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Москвичи переключаются с пиццы на хачапури. По данным СМИ, за первые пять месяцев 2023 года спрос франчайзи на открытие ресторанов грузинской кухни вырос более чем на 30%.

Ввиду сложившихся обстоятельств стало сложнее доставлять продукты для изготовления средиземноморских блюд, при этом грузинские деликатесы после возобновления прямых перелетов стали доступнее.

Какие блюда предпочитают москвичи и сможет ли ресторанная Грузия полностью заменить Италию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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