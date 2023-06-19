"Актуальный репортаж": спрос на открытие грузинских ресторанов вырос на 30%

Москвичи переключаются с пиццы на хачапури. По данным СМИ, за первые пять месяцев 2023 года спрос франчайзи на открытие ресторанов грузинской кухни вырос более чем на 30%.

Ввиду сложившихся обстоятельств стало сложнее доставлять продукты для изготовления средиземноморских блюд, при этом грузинские деликатесы после возобновления прямых перелетов стали доступнее.

Какие блюда предпочитают москвичи и сможет ли ресторанная Грузия полностью заменить Италию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.