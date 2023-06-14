Жители юга России больше других интересовались одеждой зарубежных брендов в 2022 году

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Жители южных регионов России в 2022 году проявили наибольший интерес к одежде брендов, покинувших российский рынок. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование компании Platforma.

Наибольший прирост по регионам зафиксировали в Оренбургской области (+467%). В Ставропольском крае россияне интересовались зарубежными брендами на 313% чаще, чем в 2021 году, в Волгоградской области – на 302%, в Краснодарском крае – на 279%. Меньше всего одеждой иностранных компаний интересовались в Саратовской области (+138%).

Основанием для подобных данных стал ажиотаж, образовавшийся вокруг зарубежных торговых сетей на фоне объявлений об их уходе из РФ, считают аналитики. При этом в 2022 году россияне все же больше проявляли интерес к отечественным брендам, в частности к Gloria Jeans.

В 2022 году аудитория интересующихся зарубежными брендами стала моложе. Прирост на 4 процентных пункта (п. п.) зафиксировали в сегменте людей в возрасте от 18 до 24 лет. В кругу россиян 25–34 лет спрос вырос на 2 процентных пункта.

При этом импортной одеждой чаще интересовались женщины, превысив долю мужчин на 8 п. п.

Сейчас, по данным аналитиков, многие россияне пользуются услугами доставки товаров иностранных брендов из Турции, Казахстана и других стран. Однако при покупке вещей таким образом появилась необходимость в оплате логистических и посреднических услуг.

Ранее СМИ сообщали, что на российский рынок планирует вернуться компания Adidas. По данным издания, руководители Adidas подписали контракт с компанией Daher. Она ранее стала владельцем бизнеса Inditex, в который входят Bershka, Pull&Bear, Zara и другие бренды. Сотрудников планируют начать нанимать в начале осени.



Производитель спортивной одежды Adidas планирует вернуться в РФ