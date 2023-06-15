Более 100 магазинов турецкого бренда мебели Kelebek появятся в РФ

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Более 100 магазинов турецкого мебельного бренда Kelebek планируют открыть в России в течение пяти лет, заявил директор импортера турецкой мебели в РФ Денис Разумов. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

"В течение пяти лет планируем открыть более 100 магазинов по всей России, где-то свои, где-то – партнерские по франшизе", – сказал он.

Разумов добавил, что компания проводила переговоры с партнерами о размещении мебельных фабрик на территории РФ. Kelebek также не исключает отдельных производственных процессов, разговоры о которых могут вестись в будущем.

Приобретение фабрик, на которых ранее производилась мебель для ушедшего с рынка РФ бренда IKEA, не рассматривалось, подчеркнул директор. При этом есть вероятность, что магазины Kelebek появятся на торговых площадях, где до этого находился шведский бренд.

"Будем, во всяком случае, разговаривать с собственниками помещений", – отметил Разумов.

По его словам, вместе с открытием флагманского магазина в России также начнет работать онлайн-магазин, осуществляющий доставку по Москве и Московской области.

Товары Kelebek будут представлены в том числе на площадках маркетплейсов, но их продажей будет заниматься суббренд, резюмировал Разумов.

Отмечается, что бренд Kelebek был основан в Турции в 1935 году, он входит в состав Doğanlar Holding Kelebek Group.

Ранее сообщалось, что Kelebek откроет первый мебельный магазин в столичном торговом центре "Мега Теплый Стан" в июле. Площадь первого магазина составит 1,3 тысячи квадратных метров.

В ассортимент турецкого бренда входят корпусная, мягкая, детская мебель, аксессуары, предметы декора и другие товары для дома.



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