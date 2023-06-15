Собянин рассказал об инвестициях в промышленность, технологии связи и науку Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2022 году каждый пятый рубль инвестиций в столичную экономику был передан на развитие промышленности, технологии связи и науки. По словам Сергея Собянина, это больше 1,1 триллиона рублей.



"Предприятия Москвы вкладывались в производства транспортных средств и оборудования, лекарств и медицинских материалов. А также – в научные исследования и разработки. Больше всего инвестировали в IT-направление – 570,5 миллиарда рублей", – написал мэр в своем телеграм-канале.

На эти средства, продолжил Собянин, разработчики представляли новые виды программного обеспечения для промышленных компаний и гражданского пользования. Кроме того, в развитие промышленности власти передали 396,5 миллиарда рублей, а на организацию исследований – более 106 миллиардов.



Градоначальник добавил, что столичные власти продолжают создавать в Москве благоприятный инвестиционный климат. Так, сейчас компаниям предоставляется 20 видов льгот, среди которых – субсидии и целевые займы.

Ранее Собянин рассказал, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", осуществляющий производство профессиональных сенсорных дисплеев и интерактивных панелей, увеличил продажи своей продукции. По словам мэра, объем продаж у него вырос на 90%.

Собянин рассказал о работе особой экономической зоны "Технополис "Москва"