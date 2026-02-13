Форма поиска по сайту

13 февраля, 15:30

Общество

Одежда и обувь Adidas может исчезнуть из российских магазинов

СМИ сообщили, что владельцы "Авиасейлс" начали искать покупателя для бизнеса

Магазины "Сделано в Москве" впервые присоединились к акции "Москва помогает"

Доля отечественных брендов косметики и парфюмерии в продажах выросла в России

Компания McDonald's зарегистрировала товарный знак в России

"Деньги 24": скандал произошел на рынке онлайн-бронирования отелей

Московские рестораны ввели повышенные депозиты за бронирование столиков к 14 февраля

Кроссовки брендов Nike и Adidas оказались подделкой в торговых центрах по всей России

Десятки компаний по 3D-печати уже работают в Москве

Почти каждая вторая стоматология ведет работу нелегально в России

Одежда и обувь Adidas исчезнет из российских магазинов. Росаккредитация аннулировала как минимум 10 сертификатов подлинности. Официально бренд ушел из России в 2022 году, но продолжал неофициально поставлять свои товары через Казахстан.

В декабре 2025 года компания продлила в России право на товарный знак Adidas Neо до 2036 года. На таможне возникли проблемы с документами, и правила решили ужесточить. По словам экспертов, это коснется также Nike, Reebok, Puma и других популярных спортивных брендов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Наталия ШкодаРоман Карлов

