Одежда и обувь Adidas может исчезнуть из российских магазинов

Одежда и обувь Adidas исчезнет из российских магазинов. Росаккредитация аннулировала как минимум 10 сертификатов подлинности. Официально бренд ушел из России в 2022 году, но продолжал неофициально поставлять свои товары через Казахстан.

В декабре 2025 года компания продлила в России право на товарный знак Adidas Neо до 2036 года. На таможне возникли проблемы с документами, и правила решили ужесточить. По словам экспертов, это коснется также Nike, Reebok, Puma и других популярных спортивных брендов.

